Бизнес теряет интерес к новогодним корпоративам

Интерес бизнеса к проведению новогодних корпоративов сократился на 30% год к году, сообщает агентство IBC Corporate Travel. А исследование MICE Excellence и Выставочного научно-исследовательского центра (ВНИЦ) R&C свидетельствует о том, что в этом году 44% российских компаний уменьшили число и бюджет корпоративных мероприятий развлекательного формата. Основная причина падения спроса – общая неопределенность в экономике и прагматичный подход к празднованию, пишет «Коммерсант».

Часть компаний назначают корпоративы на менее дорогие даты – например, в ноябре или уже в январе. А в программе вместо профессиональных артистов – капустники, организованные силами своих коллективов.

