Трампу не нравится сделка по покупке Netflix компании Warner Bros. Discovery

Дональд Трамп в воскресенье выразил сомнения относительно приобретения Netflix компании Warner Bros. Discovery (WBD), отметив, что гигант потокового видео уже занимает «очень большую долю рынка», и добавив, что это может стать проблемой.

«Я буду участвовать в принятии решения регулирующими органами по этому приобретению стоимостью 83 миллиарда долларов», – повторил президент США, прибыв на церемонию награждения в Центр Кеннеди, крупную концертную площадку в Вашингтоне.

Дональд Трамп также сообщил, что соучредитель Netflix Тед Сарандос недавно навещал его в Белом доме.

Если проект слияния в его нынешнем виде будет завершен, Netflix поглотит конкурирующую платформу HBO Max, а также студии Warner Bros.

Netflix – ведущая в мире платформа видео по запросу, HBO Max занимает второе место (не считая Amazon Prime Video), а Disney+ замыкает тройку лидеров.

