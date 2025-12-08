российское информационное агентство 18+

Понедельник, 8 декабря 2025, 17:54 мск

Мировые цены на медь подорожали до исторического рекорда

Мировые цены на медь поднялись до максимальной отметки в истории. На торгах на Лондонской бирже металлов, стоимость тонны меди достигала отметки $11 771 за тонну.

Аналитики поясняют эту ситуацию дефицитом металла и проблемах на крупных месторождениях, что провоцирует активные покупки на бирже, отмечает «Интерфакс».

Участники рынка также опасаются, что наращивание запасов в США из-за возможного введения пошлин повышает риск дефицита в других регионах.

Лондон, Анастасия Смирнова

