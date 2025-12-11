В США за миллион долларов теперь можно купить золотую карту для долгосрочного проживания

Администрация президента Дональда Трампа запустила новую программу виз «золотая карта» для тех, кто заинтересован в долгосрочном проживании в стране или получении гражданства США. Как сообщают информационные агентства, визу можно приобрести за один миллион долларов.

Как сообщает Reuters, заявку на карту можно подать на специальном сайте, где за ускоренную обработку заявления можно заплатить дополнительно 15 000 долларов США . Для компаний, желающих приобрести золотые карты Трампа для своих сотрудников, цена вдвое ниже.

«Человек, который в конце визового процесса пожертвовал Соединенным Штатам 1 миллион долларов, является значительным активом для страны, – говорится в статье The New York Times. – Они могут инвестировать в Америку. И мы продолжим строить лучшую экономику в мире».

«Золотые карты» призваны заменить действующую программу виз EB-5, одобренную Конгрессом США в 1990 году и предназначенную для инвесторов или состоятельных людей, сообщает агентство AP. Эти люди получают так называемую «зеленую карту», с которой они могут навсегда переехать в США. «Это, по сути, «зеленая карта», только намного лучше. Намного мощнее и сильнее, – заявил Трамп журналистам в Белом доме.

По словам министра торговли США Говарда Лютника, около 10 000 человек предварительно зарегистрировались для получения Золотой карты, и министр ожидает, что их число увеличится. «Я думаю, со временем мы продадим тысячи таких карт и заработаем миллиарды и миллиарды долларов», – сказал он агентству Reuters.

По словам Лютника, нынешние обладатели грин-карт зарабатывают меньше, чем среднестатистический американец, и чаще получают социальные пособия, и Трамп хочет это изменить, сказал он.

Подобные визовые программы, призванные привлечь инвесторов, не редкость в мире, пишет AP. Визы для состоятельных людей также предлагают Великобритания, Испания, Греция, Мальта, Австралия, Канада и Италия. По словам Трампа, американские компании «будут очень рады». По мнению президента США, среди заявителей могут оказаться выпускники американских вузов из Китая, Индии и Франции.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube