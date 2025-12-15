Приднестровье готовится объявить чрезвычайное положение в экономике из-за риска срыва поставок газа

Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский сообщил о решении ввести режим чрезвычайного положения в экономике. По его словам, эта мера необходима для преодоления сложностей, связанных с поставками природного газа.

«Возникающие риски необеспеченности связаны со снижением темпов проведения расчетных операций на территории Европейского союза», – уточнили в пресс-службе главы республики.

Заместитель председателя приднестровского правительства Сергей Оболоник со своей стороны уточнил, что в текущей ситуации для полноценного обеспечения нужд населения Приднестровья ограничена подача газа для промышленного использования.

Как пояснила пресс-служба президента ПМР, события субботы-воскресенья, происходящие на Украине, сказались на приднестровской энергетике. Аварийные ситуации, экстренные переключения, шоковые перетоки, срабатывание автоматики привели к некоторым порывам в системе электро- и теплоснабжения.

Предполагается, что президентский указ о введении режима ЧЭП будет подписан в ближайшее время и направлен в Верховный Совет республики.

Тирасполь, Анастасия Смирнова

