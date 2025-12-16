США остановили соглашение о технологическом сотрудничестве с Великобританией

Соединенные Штаты приостановили действие соглашения с Великобританией о технологическом сотрудничестве. Напомним, что оно было подписано Дональдом Трампом в сентябре 2025 года во время его государственного визита в страну.

Как сообщает Financial Times, приостановка связана с растущим недовольством Вашингтона ходом торговых переговоров с Лондоном.

По данным Financial Times, Белый дом оказывал давление на Великобританию, чтобы добиться уступок для отраслей бизнеса, не связанных с технологиями.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube