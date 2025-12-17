Трамп объявил о блокаде венесуэльских танкеров с нефтью

Дональд Трамп объявил в своей социальной сети Truth Social, что Соединенные Штаты вводят блокаду Венесуэлы в отношении «нефтяных танкеров, находящихся под санкциями», что является дальнейшей эскалацией кризиса между двумя странами.

«Сегодня я отдаю приказ о тотальной и безоговорочной блокаде всех находящихся под санкциями нефтяных танкеров, входящих в Венесуэлу и выходящих из нее», – написал президент США, поскольку нефть является основным источником дохода Каракаса. Страна, находящаяся под эмбарго с 2019 года, продает свою нефть на черном рынке по значительно более низким ценам. Основным покупателем значится Китай.

Правительство Венесуэлы довольно быстро отреагировало на заявление президента США Дональда Трампа и назвало его иррациональной гротескной угрозой. «Президент Соединенных Штатов пытается совершенно иррациональным образом ввести так называемую военную военно-морскую блокаду Венесуэлы, чтобы украсть богатства, принадлежащие нашей родине», – говорится в заявлении венесуэльского правительства.

Дональд Трамп заявил, что режим президента Николаса Мадуро использует нефть для финансирования «наркотерроризма, торговли людьми, убийств и похищений». Мадуро категорически это отрицает, утверждая, что Вашингтон пытается свергнуть его, чтобы захватить нефтяные ресурсы его страны.

С сентября Соединенные Штаты развернули значительные военные силы в Карибском бассейне и бомбили суда, подозреваемые в контрабанде наркотиков из Венесуэлы. «Венесуэла полностью окружена крупнейшей армадой, когда-либо собранной в истории Южной Америки, – заявил республиканский миллиардер, добавив, что американское развертывание «будет только расти. «Шок, который они испытают, будет беспрецедентным».

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube