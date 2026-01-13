Тайвань заявил, что достиг с США консенсуса по тарифам

Тайвань объявил во вторник о достижении «общего консенсуса» с Соединенными Штатами по торговому соглашению, которое еще не было окончательно оформлено после введения Дональдом Трампом тарифной политики в начале 2025 года. «Целью торговых переговоров между США и Тайванем всегда было стремление к взаимному снижению тарифов без увеличения налогов, и обе стороны достигли общего консенсуса по этому вопросу», – говорится в заявлении Тайваньского управления по торговым переговорам.

В апреле Тайвань и США начали переговоры о разработке торгового соглашения после того, как президент США пригрозил ввести 32-процентные пошлины на тайваньский экспорт, которые позже были снижены до 20%.

Президент Тайваня Лай Чинг-те пообещал увеличить инвестиции своей страны в Соединенные Штаты, а его правительство стремится к дальнейшему снижению налогов на поставки и избежанию введения новых пошлин на экспорт электронных чипов.

Тайвань также объявил о получении «преференциального режима в соответствии со статьей 232». Это положение американского законодательства позволяет правительству защищать определенную отрасль посредством таможенных пошлин, если оно считает эту отрасль важной для национальной безопасности.

«В настоящее время стороны обсуждают сроки проведения заключительной встречи, и объявление будет сделано, как только оно будет подтверждено», – говорится в заявлении. Тайваньские переговорщики также пообещали предоставить «полное объяснение переговоров и соглашения» парламенту и общественности.

Отметим, что примерно 60% экспорта Тайваня в США приходится на информационные и коммуникационные технологии, включая микрочипы.

