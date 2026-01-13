Китай не согласен с требованием Трампа платить за сотрудничество с Ираном

Китай будет «решительно защищать свои законные права и интересы» после угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары и услуги компаний, поддерживающих торговые отношения с Ираном.

Об этом заявила представительница Министерства иностранных дел Мао Нин, отметив, что Пекин «всегда считал, что в тарифных войнах нет победителей».

Напомним, что накануне Дональд Трамп написал в своей соцсети The Truth: «С сегодняшнего дня любая страна, ведущая бизнес с Исламской Республикой Иран, обязана платить 25-процентную пошлину на все торговые операции с Соединенными Штатами. Это распоряжение является окончательным и обязательным к исполнению».

Пекин, Елена Васильева

