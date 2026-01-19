Состояние богатейших людей мира выросло до рекордных 18,3 трлн долларов

Богатейшие люди планеты прирастили свои состояния в 2025 году до рекордных 18,3 трлн долларов. Об этом говорится в отчете правозащитной организации Oxfam.

За прошлый год самые богатые земляне заработали еще 2,5 трлн долларов, увеличив свои активы на 16%. Примечательно, что темпы прироста состояний богачей выросли в три раза по сравнению со средним показателем за период с 2020 года.

Кроме того, миллиардеры прочно закрепились в политике. Богачи в четыре раза чаще занимают влиятельные политические посты, чем обычные граждане. Также богатейшим людям принадлежит более половины крупнейших мировых медиакомпаний.

Правозащитники указывают, что количество миллиардеров впервые превысило три тысячи, в то время как почти половина населения мира живет в бедности. При этом около 60% состояния миллиардеров происходит из одного из трех источников: наследования, кумовства и коррупции или монопольной власти.

«Триллионы передаются в виде наследства, что приводит к появлению новой аристократической олигархии, обладающей огромной властью в нашей политике и экономике», – говорится в публикации.

Давос, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

