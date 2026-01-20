Неприемлемо – окружение Макрона отреагировало на угрозы Трампа ввести пошлины в 200 процентов на французское вино

Окружение Эммануэля Макрона отреагировало на заявления Дональда Трампа о введении пошлин на французские вина и шампанское, назвав эту угрозу «неприемлемой и неэффективной».

Напомним, что Дональд Трамп заявил, что введет 200-процентный налог на французские вина и шампанское, если Эммануэль Макрон откажется присоединиться к «Совету мира» по Газе, который он решил создать. Кроме того, Трамп выразил мысль, что Макрон вообще особенно больше никому не нужен и президентом Франции ему быть осталось недолго.

«Как мы всегда подчеркивали, угрозы введения тарифов для влияния на нашу внешнюю политику неприемлемы и неэффективны», – заявил источник, близкий к президенту Франции, телеканалу BFMTV.

Министр сельского хозяйства Анни Женевар также отреагировала на это заявление на телеканале TF1: «Это угроза, которая на данном этапе неприемлема, носит беспрецедентный характер и, очевидно, не может остаться без реакции не только со стороны Франции, но и всего Европейского союза. Эта угроза направлена против конкретного сектора, а именно виноградарства, которое в ней не нуждается, поскольку испытывает трудности и является флагманом французского сельского хозяйства», – заявила она.

Французский сектор производства вина и крепких спиртных напитков играет важную роль в торговле с Соединенными Штатами, которые остаются ведущим экспортным рынком для этой продукции. В 2024 году экспорт французского вина и крепких спиртных напитков в США достиг почти 3,8 миллиарда евро, причем значительная часть этой суммы пришлась на тихие вина и шампанское, которые вместе приносят несколько сотен миллионов евро дохода на этом важнейшем рынке.

На долю США приходится около четверти стоимости французского экспорта вина и крепких спиртных напитков, что делает их стратегически важным рынком для производителей – многие шампанские дома экспортируют в США более 27 миллионов бутылок ежегодно, и значительная часть компаний в этом секторе сильно зависит от этих трансатлантических потоков.

Однако угроза введения 200-процентной пошлины Дональдом Трампом может нарушить эту динамику. Такой уровень налога буквально взвинтит стоимость импорта для американских импортеров, сделав французские вина и шампанское практически недоступными для потребителей: цены по прибытии резко возрастут, а объемы экспорта могут резко упасть, лишив значительную часть отрасли одного из главных двигателей роста, сообщает BFMTV.

Париж, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

