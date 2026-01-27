Индия и ЕС объявили о сделке объемом в 25 процентов мирового ВВП

Индия и Европейский союз завершили заключение долгожданного торгового соглашения. Это крупнейшее соглашение между двумя сторонами за всю историю, достигнутое после почти двух десятилетий зашедших в тупик переговоров и в то время, когда и Индия, и ЕС стремятся уменьшить свою зависимость от нестабильных отношений с Соединенными Штатами.

Премьер Индии Нарендра Моди заявил, что сделка откроет значительные возможности для 1,4 миллиарда жителей Индии и миллионов людей в Европе, добавив, что она охватывает около 25 процентов мирового валового внутреннего продукта (ВВП) и около трети мировой торговли.

«Вчера (в понедельник) было подписано важное соглашение между Европейским союзом и Индией», – заявил Моди, как сообщает Reuters. – Люди во всем мире назовут его «матерью всех соглашений»».

Ожидается, что Моди и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявят подробности соглашения на совместном саммите во вторник. Официальное подписание, как ожидается, состоится после юридической проверки, которая, по прогнозам, займет от пяти до шести месяцев, и соглашение может быть реализовано в течение года, сообщил агентству Reuters представитель индийского правительства, знакомый с ситуацией.

Объем взаимной торговли между Индией и ЕС в прошлом финансовом году, то есть за год, закончившийся в марте 2025 года, составил 136,5 млрд долларов США.

