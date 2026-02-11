«Хайнекен» объявила о планах уволить от 5 до 6 тысяч сотрудников

Голландская пивоваренная компания «Хйнекен», вторая в мире по объемам производства, после публикации данных по росту годовой выручки чистой выручки на 1,6%, объявила о сокращении нескольких тысяч рабочих мест.
Назвав текущее экономические условия «сложными», компания уведомила: без работы останутся от 5 до 6 тысяч человек.
В «Хайнекен» добавили: перед компанией стоит задача масштабно повысить производительность для достижения значительной экономии. Увольнения сотрудников должны пройти в течение двух лет.
Москва, Елена Васильева
