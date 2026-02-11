российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 11 февраля 2026, 09:59 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

«Хайнекен» объявила о планах уволить от 5 до 6 тысяч сотрудников

Голландская пивоваренная компания «Хйнекен», вторая в мире по объемам производства, после публикации данных по росту годовой выручки чистой выручки на 1,6%, объявила о сокращении нескольких тысяч рабочих мест.

Назвав текущее экономические условия «сложными», компания уведомила: без работы останутся от 5 до 6 тысяч человек.

В «Хайнекен» добавили: перед компанией стоит задача масштабно повысить производительность для достижения значительной экономии. Увольнения сотрудников должны пройти в течение двух лет.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Европа, В мире, Экономика,