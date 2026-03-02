На Белорецком меткомбинате сотрудников просят уходить в отпуска без содержания

Сотрудников Белорецкого металлургического комбината просят брать отпуска без содержания. Об этом «Новому Дню» сообщили несколько работников предприятия (входит в ПАО «Мечел»). Попросив сохранить анонимность (люди боятся репрессивных мер со стороны руководства предприятия), работники градообразующего предприятия сообщают следующее: как такового приказа брать неоплачиваемые дни нет, но начальники подразделений ведут работу с персоналом и убедительно просят ввиду тяжелого положения, в котором якобы оказался БМК, снизить нагрузку на фонд оплаты труда, а также налоговую нагрузку и брать отпуск без содержания от недели до месяца. «Все должно происходить по своей воле, чтоб не создавать проблем БМК с контролирующими органами, с властью с налоговой… На сколько это все – непонятно, нам ничего не говорят… Якобы во всем виноваты санкции, падение экономики и Китай, который гонит на российский рынок свою продукцию, а мы ничего не можем сделать, потому что Китай нам друг. Я спросил у своего начальника, как мне платить ипотеку и кредиты», – поделился с «Новым Днем один из сотрудников БМК.

«Новый День» обратился за официальным комментарием на БМК. Причем, делать это редакции пришлось, потому что в ответ на первый, неофициальный, запрос начальник отдела внешних и внутренних коммуникаций АО «Белорецкий металлургический комбинат» Оксана Боровых прислала в редакцию очень лаконичный ответ: «Сотрудники предприятия не ходят в неоплачиваемые отпуска по инициативе работодателя, у вас недостоверная информация».

Руководствуясь законом о СМИ, РИА «Новый День» отправило второй запрос на БМК. В этот раз удалось получить более развернутый ответ, который, однако, пришел с припиской, которую юридический отдел агентства трактовал как попытку давления на СМИ. Предваряя ответы на вопросы агентства, г-жа Боровых добавила следующую ремарку: «Сообщаем вам, что аналогичный запрос мы получили еще от одного интернет-СМИ, которое никогда не интересовалось Белорецким металлургическим комбинатом. Из чего делаю вывод об ангажированности данных публикаций и считаю своим долгом предупредить вас о недопустимости распространения недостоверной информации, порочащей деловую репутацию компании».

Приводим вопросы агентства и ответы БМК полностью.



1. РИА «Новый День» располагает данными о том, что сотрудникам БМК настоятельно предлагают уходить в неоплачиваемые отпуска, то есть не ходить на работу за свой счет. Приказами данное предложение не оформляется, с людьми проводятся устные консультации и после этого они «по своей инициативе» должны взять отпуска. Как руководство БМК может прокомментировать данную информацию?



– Информация о том, что сотрудники БМК «по устному совету руководства» берут неоплачиваемые отпуска, не соответствует действительности. Согласно ст. 128 ТК РФ, отпуск без сохранения заработной платы предоставляется исключительно по инициативе и письменному заявлению работника и с согласия работодателя. БМК не практикует давление на работников с целью вынудить их написать такое заявление. Все кадровые решения оформляются в соответствии с законодательством: при предоставлении отпуска издается соответствующий приказ на основании заявления сотрудника.



2. Каков на текущий момент списочный состав предприятия и сколько сотрудников находятся в отпусках – оплачиваемых и неоплачиваемых?



– Конкретные данные о списочном составе предприятия и количестве сотрудников в отпусках (оплачиваемых и неоплачиваемых) являются внутренней информацией. В соответствии с политикой конфиденциальности БМК не разглашает эти сведения без согласия работников.



3. Один из сотрудников рассказал в беседе с корреспондентом «Нового Дня», что практика отправки в неоплачиваемые отпуска применяется на БМК в каждый кризис. Однако далеко не все готовы идти на уступки руководству предприятия за свой счет. Как вы можете прокомментировать такой способ «экономии финансов со стороны БМК?



– Практика принудительного направления сотрудников в неоплачиваемые отпуска в кризисные периоды на БМК никогда не применялась. Подобные действия противоречили бы ст. 128 ТК РФ и могли бы повлечь юридическую ответственность для работодателя. В случае временных сложностей предприятие действует в рамках закона: например, на некоторых производственных участках вспомогательный персонал может быть перераспределен на другие участки или выведен в простой на тот день, когда имеется точечная и кратковременная недозагрузка на конкретном рабочем участке, с оплатой 2/3 среднего заработка в соответствии с законодательством.



4. Сотрудники предприятия говорят о том, что если они не идут на добровольные неоплачиваемые отпуска, к ним применяют репрессивные меры, как-то: трудности с проходом КПП (блокируют пропуска), активный надзор за безопасностью труда на участке с обязательными последующими штрафными санкциями за нарушения. Как руководство предприятия может прокомментировать данную информацию?



– Эта информация не имеет под собой оснований. БМК строго соблюдает права работников, гарантированные ТК РФ, и не допускает дискриминации или давления на сотрудников».

РИА «Новый День» продолжит следить за ситуацией на БМК и сообщит о развитии событий.

АО «Белорецкий металлургический комбинат» – один из крупных производителей метизов в Российской Федерации. Сортамент выпускаемой продукции включает катанку, стальную проволоку, стальные канаты различных конструкций.

На протяжении всей своей истории БМК был отечественным первопроходцем в сфере новых технологий. Здесь впервые в стране освоили такие технологические процессы, как горячее цинкование, закалка и отпуск кардной проволоки, лужение ремизной проволоки, успешно освоили производство пружинной проволоки для автомобильной промышленности, микропроволоки, латунированного металлокорда, стальных канатов.

Белорецк, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

