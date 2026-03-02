На фоне кризиса в Иране цены и спрос на золото снова выросли

Атаки США и Израиля на Иран обострили геополитическую напряженность и усилили неопределенность в отношении развития мировой экономики, настолько, что спрос на золото значительно вырос. Примерно в 8:40 по центральноевропейскому времени цена золота выросла на 2,4 процента и колебалась около 5405 долларов за тройскую унцию. До этого она поднималась выше 5419 долларов, достигнув самого высокого уровня за более чем четыре недели.

В конце января цена золота достигла рекордного максимума, составив около 5600 долларов за унцию. Инвесторы рассматривают золото как убежище в периоды политической и экономической неопределенности. За последний год стоимость металла выросла на 64 процента. Помимо геополитической напряженности, росту цен на золото также способствовали продолжающиеся покупки центральными банками, снижение процентных ставок и ослабление доллара.

Москва, Елена Васильева

