Китай приостанавливает экспорт дизельного топлива и бензина

Правительство Китая обратилось к крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам с просьбой приостановить экспорт дизельного топлива и бензина, сообщило в четверг агентство Bloomberg. Представители Национальной комиссии по развитию и реформам (НКР), главного органа экономического планирования Китая, встретились с представителями нефтеперерабатывающих заводов и «устно призвали к временной приостановке поставок нефтепродуктов, вступающей в силу немедленно», сообщило американское СМИ.

«Нефтеперерабатывающим компаниям было предложено прекратить заключение новых контрактов и вести переговоры об отмене уже согласованных поставок», – сообщает агентство со ссылкой на источники, близкие к делу.

Нынешняя блокада морского судоходства в стратегически важном Ормузском проливе, разделяющем Индийский океан и Персидский залив, представляет угрозу для энергоснабжения азиатского гиганта, который сильно зависит от сырой нефти из этого региона. По прогнозам аналитической компании Kpler, к 2025 году на Ближний Восток приходилось приблизительно 57% прямого морского импорта сырой нефти в Китай.

По данным Bloomberg, компании PetroChina, Sinopec, CNOOC, Sinochem Group и частный нефтеперерабатывающий завод Zhejiang Petrochemical регулярно получают от правительства квоты на экспорт топлива.

Китай обладает обширным нефтеперерабатывающим сектором, но большая часть его производства ориентирована на внутренний спрос, что объясняет, почему он не является крупным поставщиком, сообщает Bloomberg. В Азии он занимает третье место по морскому экспорту, уступая Южной Корее и Сингапуру.

В связи с тем, что после начала американских и израильских атак в эти выходные из Персидского залива практически не вывозится нефть и топливо, нефтеперерабатывающие заводы от Японии до Индонезии через Индию начали снижать темпы производства и приостанавливать экспорт.

В последние годы Китай активно стремится диверсифицировать источники поставок углеводородов, однако почти половину импорта нефти по-прежнему приходится на страны Персидского залива, включая почти все поставки из Ирана.

Пекин, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube