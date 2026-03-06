США разрешили Индии покупать российскую нефть

Министерство финансов США выдало Индии краткосрочное разрешение на закупку российской нефти. Как сообщает со ссылкой на источники Reuters, документ действует 30 дней.

По словам министра финансов США Скотта Беннета, «эта заведомо краткосрочная мера не принесет существенной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она разрешает только сделки с нефтью, уже добытой в море». По его мнению, мера временна, так как Вашингтон ожидает, что Индия в конечном итоге будет закупать больше американской нефти.

По данным агентства, индийские нефтеперерабатывающие предприятия закупают миллионы баррелей нефти из России, «чтобы справиться с дефицитом поставок, вызванным конфликтом на Ближнем Востоке».

Зависимость Индии от импорта нефти составляет 80%, сообщала «Ведомостям» руководитель направления по исследованиям Индии в Московской школе управления «Сколково» Лидия Кулик. До 2022 г. основными поставщиками были Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ и США. С 2021 г. доля России резко возросла, достигнув 35-40% потребления. Это произошло за счет снижения вдвое доли вышеупомянутых стран. В прошлом году доля России составила 30-35%.

Вашингтон, Елена Васильева

