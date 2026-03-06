Заявление президента Владимира Путина о том, что Россия может прекратить поставки газа на европейские рынки уже сейчас, вызвала на Западе серьезную тревогу. Как пишет политический обозреватель Андрей Перла, никакая бомба не могла бы произвести подобного эффекта.

«Война Израиля и США против Ирана продолжается уже шесть дней. И каждый день кто-нибудь или злонамеренный, или не очень умный спрашивает вслух: «А что же и когда же сделает Россия? Неужели не защитит свои интересы на дальнем юге?»

Россия между тем свои интересы защищает и союзникам помогает – но наиболее эффективным образом, а не так, как противник от нее ждет.

Наш президент Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину не повышал голос и не провозглашал лозунгов. Он просто между делом сказал: «Все равно <...> они планируют через месяц <...> ввести ограничения на покупку российского газа, в том числе сжиженного. А через год, в 2027-м, еще дальнейшие ограничения, вплоть до полного запрета. <...> И может быть, нам выгоднее прямо сейчас прекратить поставки на европейский рынок. Уйти на те рынки, которые открываются, и там закрепиться».

Обычно в таких случаях говорят: «Заявление президента произвело эффект разорвавшейся бомбы». Но никакая бомба не сделает того, что сделал Путин.

Был такой знаменитый японский самурай, мастер меча, который на вопрос «Как называется ваша школа?» отвечал: «Школа побеждающих, не прикладывая рук». Политологи языки стерли, напоминая друг другу, что Владимир Путин – дзюдоист и умеет выигрывать, используя для этого энергию и усилия противника.

Но сколько об этом ни говори, все равно удивительно, как это получается на практике. Как писал Тютчев, «ни двинув пушки, ни рубля», европейскому врагу наносится удар, близкий к смертельному.

И вот уже иностранные агенты впадают в панику и пишут: «Нам тут в Германии пока придется меньше ездить и смотреть, как из-за запредельных цен на газ останавливаются производства». А биржевые аналитики отмечают, что на носу у Украины посевная «и очень интересно, что обо всем этом скажет украинское аграрное лобби, которому придется закупать солярку по несмешным ценам».

А все потому, что Европа рассчитывала лишить Россию доходов, не просто отказавшись от российских нефти и газа, а заместив их поставками из «арабских монархий Персидского залива». В частности, из Катара и Омана. В качестве резерва предполагалось использовать поставки СПГ из США.

И тут такой реприманд неожиданный: в результате действий самих же США поставки газа из Персидского залива оказываются под большим вопросом. Ормузский пролив перекрыт, склады горючего и заводы по переработке останавливаются и горят, цены растут. Уже на 50%, и то ли еще будет.

При этом даже обвинить в этом Россию не получается. Приходится молча слушать, как Владимир Путин спокойно уточняет: если мы отключим газ, в этом не будет никакой политики, только бизнес.

Вот и приходится констатировать на страницах разных уважаемых изданий вроде Guardian, что Россия неожиданно (!) получила «экономический толчок» для успешного продолжения своей военной и экономической политики, а Европа – отнюдь наоборот.

И даже попросить Трампа прекратить воевать с Ираном, чтобы спасти промышленность и сельское хозяйство старушки Европы, не получается, потому что Трамп решает свои задачи и слушать никого не станет».

Москва, Евгения Вирачева

