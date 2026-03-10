Объем торговли Китая в 2026 году уверенно растет

Объем торговли Китая в первые два месяца текущего года резко вырос по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, значительно превысив прогнозы, несмотря на снижение объемов торговли с Соединенными Штатами.

Официальные данные за первые два месяца года, которые обычно объединяются для учета искажений, связанных с различными датами празднования Нового года по лунному календарю, показали уверенное начало 2026 года.

Согласно данным Главного таможенного управления, экспорт в январе и феврале в совокупности вырос на 21,8% в годовом исчислении, превысив прогноз Bloomberg, основанный на опросе экономистов, которые ожидали роста, ограниченного 7,2%.

Согласно официальным данным, импорт за тот же период также вырос на 19,8%, вновь превысив прогноз Bloomberg о росте на 7%. Другие официальные данные, опубликованные в понедельник, показали, что национальные потребительские цены растут самыми быстрыми темпами за три года.

Согласно официальным данным, экспорт в США за этот период сократился на 11% из-за пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом. По этим данным, его стоимость составила 67,24 миллиарда долларов в январе и феврале по сравнению с 75,56 миллиардами долларов за аналогичный период прошлого года.

Тем временем экспорт Китая в Европейский Союз за этот период вырос на 27,8% в годовом исчислении. Экспорт в страны АСЕАН, в свою очередь, увеличился на 29,2% в годовом исчислении. Вторая по величине экономика мира зафиксировала рекордный профицит торгового баланса в прошлом году, что стало важнейшей поддержкой для Пекина в условиях замедления роста внутреннего рынка.

Пекин, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube