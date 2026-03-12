Москва (Новый День, Елена Васильева)– Цены на нефть снова выросли до 100 долларов за баррель за ночь, через три дня после того, как они достигли четырехлетнего максимума. На стоимость сырья влияет вооруженный конфликт США и Израиля с Ираном.

Скачок цен призошел, несмотря на то, что страны-члены Международного энергетического агентства единогласно согласились ранее в среду выпустить на мировой рынок рекордные 400 миллионов баррелей нефти.

Нефть марки Brent, мировой эталон для нефти, колеблебалась около 100 долларов за баррель поздно вечером в среду, что на 8,7% больше за день. Между тем, WTI, эталон США, также вырос на 8,7% до 94,8 долларов.

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube