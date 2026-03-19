Банк Японии: рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке приведет к росту инфляции

Банк Японии в четверг после заседания по денежно-кредитной политике оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 0,75%, одновременно предупредив, что рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке приведет к росту инфляции.

По данным Банка Японии, благодаря нынешнему снижению цен на продукты питания и государственным субсидиям инфляция должна временно замедлиться до уровня ниже 2% – целевого уровня центрального банка. Однако банк предупредил, что темпы инфляции, как ожидается, ускорятся из-за недавнего роста цен на нефть, добавив, что необходимо внимательно следить за последствиями этого скачка.

Эти заявления прозвучали на следующий день после аналогичного предупреждения от Федеральной резервной системы США.

«Пока слишком рано определять масштабы и продолжительность потенциальных последствий конфликта для экономики, – заявил в среду председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл. – Но в краткосрочной перспективе рост цен на энергоносители приведет к росту общей инфляции».

Инфляция в Японии (за исключением свежих продуктов) в январе замедлилась до 2% в годовом исчислении, что свидетельствует о дальнейшем снижении благодаря энергетическим субсидиям, введенным в рамках пакета мер стимулирования экономики, принятого в конце 2025 года, но она остается на высоком уровне.

С тех пор конфликт на Ближнем Востоке привел к резкому росту цен на нефть на мировых рынках, что, в свою очередь, вызвало скачок цен на топливо в Японии. В результате Токио начал предоставлять дополнительные субсидии, чтобы снизить цену на бензин примерно до 170 иен за литр, заявил пресс-секретарь правительства Минору Кихара. Это будет значительным снижением по сравнению с рекордным максимумом в 190,8 иен (1,04 евро) за литр, достигнутым в понедельник.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

