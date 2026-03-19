Египет переходит на режим экономии электроэнергии

Египет переходит в режим экономии электроэнергии на фоне растущих цен на топливо в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Как сообщает Bloomberg, с 28 марта торговые центры, рестораны и магазины будут обязаны закрываться в 21:00 пять дней в неделю, а по выходным в 22:00.

По сокращенному режиму будет работать уличное освещение, реклама, многие государственные учреждения будут закрываться в 18:00.

Египет также рассматривает возможность перевода сотрудников госструктур и частного сектора на дистанционную работу один-два дня в неделю.

О том, скажется ли режим экономии на туристическом секторе страны, пока ничего не сообщается.

Каир, Елена Васильева

