Саудовская Аравия предрекает рост цен на нефть до 180 долларов за баррель

Саудовские чиновники ожидают скачка цен на нефть до $180 за баррель и выше, если перебои с поставками из-за закрытия Ормузского пролива сохранятся до конца апреля, пишет The Wall Street Journal. Аналитики Wood Mackenzie считают, что отметка в $200 за баррель вполне достижима в 2026 г.

Аналитик Центра исследований имени короля Фейсала Умер Карим пояснил, что Саудовская Аравия в целом не одобряет слишком быстрого роста цен, так как это создает долгосрочную нестабильность. Для Эр-Рияда идеален умеренный рост при сохранении стабильной доли рынка, сообщает газета «Ведомости».

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке ударила по энергетическим объектам. После того как Израиль атаковал иранское месторождение «Южный Парс», Тегеран нанес ответные удары по заводу СПГ в катарском Рас-Лаффане, который обеспечивает до 25% мировых поставок сжиженного газа. Это спровоцировало резкий скачок цен: 19 марта стоимость Brent поднималась до $112 за баррель.

18 марта Иран нанес удар по катарскому заводу СПГ в Рас-Лаффане, повредив ключевые трубопроводы и установки. QatarEnergy сообщила о «значительном ущербе».

В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить газовое месторождение «Южный Парс» с силой, «которой Иран никогда не видел», если Тегеран вновь атакует Катар.

Ормузский пролив, через который проходит 20% мировой нефти и СПГ, фактически закрыт из-за военных действий, что уже привело к сбоям в поставках в Азии и Европе, сообщает газета «Ведомости».

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

