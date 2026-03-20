Работать из дома, меньше ездить и готовить на электричестве – МЭА дает советы, как выживать при дорогой нефти

Больше удалённой работы, меньше скорости на дорогах, меньше деловых рейсов – Международное энергетическое агентство (МЭА), отвечающее за обеспечение безопасности энергоснабжения, в пятницу перечислило десять мер по смягчению давления, которое война на Ближнем Востоке оказывает на цены и запасы углеводородов.

Власти, предприятия и даже домохозяйства могут сыграть роль в снижении спроса на углеводороды и, таким образом, «смягчить экономические последствия для потребителей» перебоев в поставках нефти, связанных с войной на Ближнем Востоке, поясняется в отчете организации, опубликованном в пятницу. «Широкое внедрение» 10 рекомендованных мер, «где это возможно, может усилить » их воздействие и помочь смягчить шок, вызванный блокадой Ормузского пролива и войной на Ближнем Востоке в целом.

Эти меры «доказали свою эффективность в различных условиях»

Первое направление, которое, вероятно, позволит сократить потребление топлива, а следовательно, и нефти, – это удаленная работа, отмечает МЭА, предлагая затем снизить скорость движения по автомагистралям как минимум на 10 км/ч и поощрять использование общественного транспорта. Еще одна идея – чередование движения в крупных городах, что должно помочь уменьшить пробки и, следовательно, снизить расход топлива. МЭА также поощряет совместные поездки на автомобиле, «эффективное» вождение, отказ от использования сжиженного газа для транспорта и сокращение авиаперелетов. В частности, «сокращение деловых поездок может быстро снизить давление на рынки авиационного топлива », – заявляет МЭА. Наконец, организация призывает по возможности готовить пищу на электричестве, а не на газе, и предлагает промышленности оптимизировать потребление углеводородов.

«Эти меры доказали свою эффективность в различных условиях», – утверждает исполнительный директор организации Фатих Бироль, отмечая, что в отсутствие быстрого разрешения конфликта воздействие на энергетические рынки и экономику будет становиться все более серьезным.

В середине марта МЭА приняло решение о высвобождении около 400 миллионов баррелей нефти для смягчения скачка цен, вызванного войной на Ближнем Востоке. Это шестое высвобождение стратегических резервов в истории организации, созданной более 50 лет назад, и самое крупное за всю историю. В четверг вечером МЭА сообщило, что страны-члены начали высвобождение этих стратегических резервов на рынок.

Москва, Елена Васильева

