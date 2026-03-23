Иран будет брать по 2 млн долларов с каждого танкера, идущего через Ормузский пролив

Тегеран продвигается вперед в вопросе монетизации контроля над Ормузским проливом, в рамках которого Тегеран контролирует, кто и на каких условиях проходит через пролив.

«Мы продолжим подавлять Израиль и устанавливать новый правовой режим в Ормузском проливе», – заявил CNN источник в Тегеране, очевидно, имея в виду некоторые сообщения о выплатах в размере около 2 миллионов долларов за проход каждого танкера через пролив.

Источник добавил, что Трампу следует «принять условия Ирана» по прекращению войны, поскольку в противном случае он рискует совершить политическое самоубийство.

«Похоже, Трампу, испытывающему давление изнутри Америки и растущим мировым ценам на нефть, следует как можно скорее выбраться из ловушки, расставленной для него Нетаньяху, и принять условия Ирана. Если он не пойдет на необходимые уступки Ирану, он может оказаться на бесконечном пути, который рискует поставить на карту всю его политическую карьеру», – сказал источник.

Тегеран, Елена Васильева

