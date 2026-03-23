Кризис на Ближнем Востоке затронет всех: подорожает все, в том числе еда

Потребители во всем мире могут ожидать повышения цен на продукты питания и поездки по мере того, как затягивается энергетический кризис, вызванный войной США и Израиля с Ираном.

«Люди, живущие как в развитых, так и в развивающихся странах, будут и дальше ощущать финансовое давление, поскольку резкий рост цен на энергоносители отразится на других секторах экономической системы», – заявила Амена Бакр, руководитель отдела анализа энергетического рынка Ближнего Востока и ОПЕК+ в компании Kpler.

«Это влияет на все цепочки поставок, и это не только напрямую связано с энергетикой. Энергия используется во всем», – сказала она.

Бакр заявила, что трейдеры ожидают затяжного конфликта и сохранения высоких цен на нефть до конца года, поскольку альтернативы для компенсации дефицита на рынке не будет.

«Никто не верит, что этот конфликт будет очень кратковременным», – сказала она.

«Даже если нам удастся достичь какого-то решения, оно должно завершиться возобновлением работы Ормузского пролива», – добавила она, имея в виду важнейший водный путь, ведущий из Персидского залива, который фактически закрыт с начала конфликта – 28 февраля 2026 года.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

