Вторник, 24 марта 2026, 15:41 мск

Авиакомпания Vietnam Airlines приостановит внутренние рейсы для экономии топлива

Вьетнамская национальная авиакомпания Vietnam Airlines со следующего месяца приостановит выполнение почти 20 внутренних рейсов в неделю из-за проблем с поставками топлива, связанных с войной на Ближнем Востоке.

«Авиакомпания Vietnam Airlines планирует временно приостановить полеты по нескольким маршрутам с 1 апреля», – говорится в заявлении управления гражданской авиации страны, опубликованном вчера вечером. – Всего будет отменено 23 рейса в неделю.

Конфликт, начавшийся более трех недель назад в результате израильско-американских ударов по Ирану, приводит к росту цен на керосин и вызывает опасения по поводу его дефицита о многих странах мира.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

