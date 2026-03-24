Фон дер Ляйен: ситуация на рынках топлива критическая, настало время поговорить с Ираном

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что, учитывая опасную энергетическую ситуацию в мире, настало время для переговоров с Ираном о возобновлении работы заблокированного Ормузского пролива.

Выступая в Австралии по случаю заключения нового соглашения о свободной торговле между ЕС и Австралией, она сказала: «Ситуация критическая для союзников по поставкам энергоносителей во всем мире».

«Мы все ощущаем последствия этого для цен на газ и нефть, для нашего бизнеса и общества в целом, но крайне важно, чтобы мы пришли к решению, достигнутому путем переговоров, и это положило бы конец враждебным действиям, которые мы наблюдаем на Ближнем Востоке», – отметила еврочиновница.

Заявления фон дер Ляйен звучат на фоне того, что Словения стала первым государством-членом ЕС, введшим нормирование топлива в попытке справиться с перебоями в поставках, а тысячи семей в Новой Зеландии вскоре начнут получать еженедельные денежные выплаты, чтобы как-то мочь оплачивать бензин.

Тем временем, национальный авиаперевозчик Вьетнама со следующего месяца приостановит около двух десятков внутренних рейсов в неделю из-за ограниченных запасов топлива.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную кампанию против Ирана. Взаимные обстрелы, затрагивающие инфраструктуру в том числе топливную, продолжаются каждый день. Иран закрыл для прохода недружественных кораблей Ормузский залив. Таким образом, пятая часть нефти и газа оказались заблокированы.

Брюссель, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube