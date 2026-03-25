Иран продолжит взимать плату за безопасный проход через Ормузский пролив

Иран безусловно продолжит взимать со стран и судов плату за безопасный проход через Ормузский пролив. Об этом заявил высокопоставленный иранский чиновник.

«В связи с военной ситуацией, сложившейся в Иране, введен ряд мер для обеспечения прохода через Ормузский пролив», – заявил представитель иранского министерства иностранных дел Эсмаил Багаи в интервью изданию India Today во вторник вечером.

«Другие государства, не имеющие отношения к этому акту агрессии, могут проходить через Ормузский пролив после необходимой координации с иранскими властями, чтобы обеспечить безопасное и надежное прохождение», – добавил он.

Его комментарии прозвучали после того, как Министерство иностранных дел Ирана направило письмо в Совет Безопасности ООН и Международную морскую организацию, в котором говорилось, что «невраждебные суда» могут проходить через Ормузский пролив, если они согласуют свои действия с иранскими властями, сообщило агентство Reuters.

Движение судов через пролив, который пропускает пятую часть мировой добычи нефти, было серьезно ограничено с начала конфликта три недели назад.

Ранее CNN сообщал, что Тегеран рассматривает возможность разрешения прохода некоторых судов через пролив при условии, что груз будет продаваться в китайских юанях.

По данным аналитического агентства Lloyd's List Intelligence, по меньшей мере два судна, проходившие через пролив, заплатили за безопасный проход, причем сумма одной из этих выплат, по имеющимся данным, составила 2 миллиона долларов.

«Соединенные Штаты сами на протяжении десятилетий использовали свою валюту в качестве оружия против всей мировой экономики – вводя санкции против стран, оказывая давление на государства Глобального Юга», – заявил Багаи изданию India Today.

Ранее Султан Ахмед Аль Джабер, глава государственной энергетической компании ADNOC в Объединенных Арабских Эмиратах, заявил, что фактическое закрытие пролива является «экономическим терроризмом против каждой страны».

Тегеран, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube