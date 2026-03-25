Япония высвобождает нефть из стратегических запасов для обеспечения текущих потребностей страны

Правительство Японии в четверг начнет сброс нефти из своих государственных запасов, достаточных для обеспечения потребностей в течение 30 дней.

Это часть более масштабного плана по высвобождению запасов, достаточных для 45 дней работы экономики – самого крупного за всю историю – наряду с дополнительными высвобождениями из частных запасов, чтобы минимизировать сбои в четвертой по величине экономике мира, пишет CNN.

Япония обладает одним из крупнейших в мире запасов нефти, которого хватает примерно на 254 дня потребления как в государственных, так и в частных резервах. Однако она по-прежнему импортирует более 90% сырой нефти из Ближнего Востока, что делает Японию уязвимой во время войны США и Израиля с Ираном.

Хотя правительство пока избегает строгих мер по энергосбережению, оно предостерегает от панических закупок туалетной бумаги на фоне проблем с поставками. А поскольку цены на топливо достигли рекордного уровня в 190 иен (1,20 доллара) за литр, Япония ввела субсидии на топливо, чтобы ограничить цену бензина на уровне около 170 иен (1,07 доллара) за литр.

Япония лучше многих своих соседей подготовлена ​​к энергетическому кризису. И за это она должна благодарить нефтяные кризисы 1970-х годов.

В 1970-х годах мировая экономика пострадала от стагфляции, вызванной нефтяным кризисом 1973 года. После войны Судного дня арабские производители нефти сократили поставки и повысили цены. Цены на нефть выросли примерно в четыре раза за несколько месяцев, вызвав потрясения в экономиках, зависящих от импорта, таких как Япония.

Последствия были серьезными. Япония зависела от импорта почти всей своей нефти, и послевоенный экономический бум резко застопорился. Распространилась паническая скупка товаров, и в 1974 году экономика Японии сократилась впервые со времен Второй мировой войны, что ознаменовало начало замедления роста.

Второй шок, нефтяной кризис 1979 года, снова подтолкнул цены вверх. Но к тому времени Япония уже начала адаптироваться – инвестировала в энергоэффективность, диверсифицировала источники энергии и создавала стратегические резервы, пишет CNN.

Москва, Елена Васильева

