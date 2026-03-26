Иранский парламент пытается принять закон о введении платы за проход судов через Ормузский пролив

Сообщения об этом передали информационные агентства Fars и Tasnim.

Председатель Комитета по гражданским делам парламента, как сообщается, заявил, что подготовлен проект закона, который вскоре будет доработан юридической командой Законодательного собрания.

«В соответствии с этим планом Иран должен будет взимать сборы для обеспечения безопасности судов, проходящих через Ормузский пролив, – заявил чиновник. – Это совершенно естественно».

«Как и в других коридорах, при прохождении товаров через страну уплачиваются пошлины; Ормузский пролив также является коридором. Мы гарантируем его безопасность, и естественно, что суда и танкеры платят соответствующие пошлины», – добавил он.

Иран добивается международного признания своего права осуществлять контроль над Ормузским проливом в качестве одного из пяти условий прекращения продолжающейся войны.

Ранее СМИ сообщали, что как минимум два судна на этой неделе после оплаты прошли через Ормузский пролив. Каждое заплатило по два миллиона долларов.

Москва, Елена Васильева

