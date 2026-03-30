Цены на нефть снова пошли вверх

Вооруженное противостояние на Ближнем Востоке снова подтолкнуло цены на нефть вверх, они достигли отметки в 115 долларов.

Азиатские фондовые рынки начали неделю с резкого падения, в то время как цены на нефть продолжили расти, и цена на нефть марки Brent, международный эталонный показатель, превысила 115 долларов.

Цена на нефть марки West Texas Intermediate выросла на 1,97% до 101,60 доллара за баррель. Цена на нефть марки Brent из Северного моря увеличилась на 2,51% до 115,40 доллара за баррель.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube