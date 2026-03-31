Парламент Ирана одобрил взимание планы за проход через Ормузский пролив

Парламент Ирана ободрил внимание планы за проход судов через Ормузский пролив. Об этом сообщает иранское информационное агентство Fars.

В тексте решения парламента подтверждается суверенная роль Ирана и его вооруженных сил в проливе, сотрудничество с Оманом и запрет на введение какой-либо страной односторонних санкций против Тегерана.

Примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа обычно проходит через Ормузский пролив, и с начала войны Иран уже ввел пошлину на суда для обеспечения безопасного транзита.

По данным NBC, как минимум два судна заплатили по два миллиона долларов в китайских юанях за проход по проливу.

Напомним, что Ормузский пролив закрыл для судоходства после 28 февраля, когда началась военная кампания США и Израиля против Ирана.

Тегеран, Елена Васильева

