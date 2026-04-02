Малайзия вводит удаленку для экономии энергии

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим объявил о введении с 15 апреля политики удаленной работы для министерств, ведомств, государственных органов и компаний, связанных с государством, с целью экономии топлива, поскольку война на Ближнем Востоке вызывает энергетический кризис.
Эта страна Юго-Восточной Азии страдает от войны на Ближнем Востоке, развязанной в конце февраля американскими и израильскими ударами по Ирану. Исламская республика фактически блокирует Ормузский пролив, через который обычно проходит пятая часть мировой торговли углеводородами.
Москва, Елена Васильева
© 2026, РИА «Новый День»