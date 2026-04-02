российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 6 апреля 2026, 05:42 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Малайзия вводит удаленку для экономии энергии

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим объявил о введении с 15 апреля политики удаленной работы для министерств, ведомств, государственных органов и компаний, связанных с государством, с целью экономии топлива, поскольку война на Ближнем Востоке вызывает энергетический кризис.

Эта страна Юго-Восточной Азии страдает от войны на Ближнем Востоке, развязанной в конце февраля американскими и израильскими ударами по Ирану. Исламская республика фактически блокирует Ормузский пролив, через который обычно проходит пятая часть мировой торговли углеводородами.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Экономика,