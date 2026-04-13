Угрозы Трампа блокировать Ормузский пролив беспокоят Индию: страну может накрыть энергокризис

Угроза президента США Дональда Трампа заблокировать Ормузский пролив, важнейший водный путь, уже закрытый Ираном с начала войны, вероятно, вызывает глубокую тревогу за тысячи километров от него, в Индии.

Страна с населением 1,4 миллиарда человек сильно зависит от ближневосточных нефтегазовых поставок, и любое дальнейшее нарушение этой цепочки поставок грозит спровоцировать энергетический кризис и затормозить быстрорастущую экономику.

Индия также была одной из немногих стран, которым был предоставлен безопасный проход через Ормузский пролив, что дало Нью-Дели некоторую передышку от дефицита энергоносителей, вызванного блокадой этого водного пути со стороны Ирана.

Только в субботу судно, перевозящее сжиженный нефтяной газ под индийским флагом, благополучно пересекло пролив, говорится в заявлении правительства, в результате чего общее число судов, пересекших пролив, достигло девяти.

Если Трамп выполнит свою угрозу блокады, это может перекрыть даже этот ручеек, пишет CNN.

Чтобы сохранить истощающиеся запасы газа, Нью-Дели был вынужден отдать приоритет домохозяйствам, а не коммерческому сектору, в результате чего некоторые рестораны оказались на грани закрытия, а прибыль предприятий, зависящих от природного газа, резко сократилась.

Резкий рост внутренних цен на энергоносители создал серьезную нагрузку на миллионы людей, особенно на жителей малообеспеченных семей.

В крупных городах, таких как Мумбаи и Дели, многие рабочие-мигранты были вынуждены вернуться в свои родные деревни, поскольку больше не могли позволить себе еду и газовые баллоны для приготовления пищи.

Индия отрицает, что платила за проход через пролив, но последняя угроза Трампа вызывает вопросы о том, что может произойти с дипломатическим соглашением между Нью-Дели и Тегераном.

В Индии до сих пор более десятка судов ожидают выхода из Персидского залива, и блокада со стороны США может оставить эти суда в изоляции, еще больше втянув Индию в геополитический конфликт.

Москва, Елена Васильева

