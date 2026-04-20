На фоне нового обострения на Ближнем Востоке цены на нефть пошли вверх

Цены на нефть в понедельник, 20 апреля, на мировых рынках снова резко выросли. Около 6 утра цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI), американский эталон, поднялась более чем на 6% и составила почти 89 долларов за баррель, в то время как нефть марки Brent, мировой эталон, подорожала более чем на 5,5%, достигнув 95,37 долларов. Азиатские фондовые рынки также выросли, но с осторожностью.

Переговоры приостановлены

После оптимизма по поводу деэскалации ситуации на Ближнем Востоке и перспективы возобновления переговоров между Вашингтоном и Тегераном, которые на прошлой неделе привели к падению цен на нефть, ситуация резко изменилась в эти выходные.

В понедельник Иран пообещал «вскоре отомстить» за захват ВМС США одного из своих грузовых судов. Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что ВМС США открыли огонь по иранскому грузовому судну «Туска» в Оманском заливе и взяли его под контроль.

Кроме того, как сообщило в воскресенье иранское государственное телевидение, Тегеран в настоящее время не намерен «участвовать в следующем раунде ирано-американских переговоров».

В условиях продолжающейся блокады портов со стороны США Иран в субботу объявил о восстановлении «строгого контроля», отменив свое решение, принятое накануне, об открытии этого морского маршрута, через который обычно проходит пятая часть мировой торговли нефтью и газом.

Иранское судно захвачено

«Наиболее значимой новостью для рынков, несомненно, является захват иранского судна американскими военными в Оманском заливе, после чего Иран немедленно объявил о намерении принять ответные меры», – отмечает Крис Уэстон, аналитик брокерской фирмы Pepperstone.

«В начале этой недели преобладает осторожность и избегание рисков (...) Нормализация транзита через Ормузский пролив воспринималась как крупная дипломатическая победа. Однако в отсутствие всеобъемлющего соглашения по иранской ядерной программе перемирие оставалось хрупким», – настаивает он.

В связи с очередным полным прекращением судоходства через Ормузский пролив операторы переоценивают вероятность и сроки нормализации логистики и корректируют свои позиции» после «более конструктивных предположений», сделанных на прошлой неделе, отмечает г-н Уэстон.

В Азии фондовые рынки сохраняют осторожность

Около 6 утра по французскому времени на Токийской фондовой бирже базовый индекс Nikkei вырос почти на 1% до 59 058 пунктов, а более широкий индекс Topix поднялся на 0,68% до 3786 пунктов. В Сеуле индекс Kospi вырос на 1,14%.

Несмотря на перипетии в ситуации в Иране, азиатские рынки, похоже, консолидируют свои достижения прошлой недели. «Однако рост цен на нефть может ограничить этот прогресс. В условиях возможной высокой волатильности трейдеры могут отдавать предпочтение акциям компаний, которые недавно показали сильные квартальные результаты», – отмечают аналитики Tokai Tokyo Intelligence.

Золото колеблется, доллар остается стабильным

Около 6 утра цена на золото снизилась на 1,38%, до 4,80 доллара за унцию. Продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке и его недавняя эскалация усиливают вероятность сохранения инфляционного давлени, что повышает вероятность того, что центральные банки сохранят процентные ставки на прежнем уровне или даже повысят их. Это негативно скажется на золоте, поскольку этот драгоценный металл является активом-убежищем, не приносящим прибыли.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

