Совфед одобрил проект о создании шестой игорной зоны в России

Совет Федерации одобрил создание игорной зоны в Республике Алтай. Это шестая территория в России, где будут разрешены азартные игры.

В настоящее время в РФ функционируют четыре игорных зоны – «Янтарная» в Калининградской области, «Сибирская монета» в Алтайском крае, «Красная поляна» в Краснодарском крае и «Приморье» в Приморском крае. Игорная зона «Золотой берег» в Крыму находится в стадии строительства.

Документ о создании новой игорной зоны разработан правительством в соответствии с указанием президента России. Республику Алтай добавили в список территорий, поскольку она обладает таким же туристическим потенциалом, как и те субъекты, где игорные зоны уже есть.

По оценкам специалистов, это даст возможность создания около тысячи новых рабочих мест и сможет приносить в бюджет не менее 300 млн рублей в год.

Москва, Зоя Осколкова

