Цены на нефть подскочили, перебив максимум с 2022 года

В четверг утром цены на нефть марки Brent, являющуюся мировым эталоном, подскочили выше 125 долларов за баррель, поскольку президент США Дональд Трамп рассматривает возможность продления блокады иранских портов.

Июньские контракты на нефть марки Brent уже достигли военного максимума, но по состоянию на 00:39 по восточному времени в четверг подскочили выше 125 долларов за баррель, увеличившись более чем на 12%. Цена на нефть марки WTI, американский эталон, выросла более чем на 3%, превысив 110 долларов за баррель поясняет CNN.

Резкий рост мировых цен на нефть произошел на фоне того, что цены на бензин в США достигли четырехлетнего максимума, а также из-за того, что прямые переговоры между США и Ираном сорвались, фактически оставив Ормузский пролив – важнейший канал для транспортировки нефти и газа – закрытым.

Повышение цен последовало за встречей Трампа с его главными советниками, в ходе которой президент заявил о своем желании продолжить военно-морскую блокаду иранских портов со стороны США, сообщили CNN источники, знакомые с ходом переговоров, и его команда начала подготовку к такому продлению, включая более длительное закрытие Ормузского пролива.

Поскольку срок действия июньского контракта на нефть марки Brent истекает в конце торговой сессии, объем торгов сместился на июльские фьючерсы. Этот более активный контракт в среду вечером превысил отметку в 113 долларов за баррель.

Москва, Елена Васильева

