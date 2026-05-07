В России стали покупать больше крепкого алкоголя

В апреле 2026 года продажи спиртных напитков крепче 9 процентов в российской рознице увеличились на 4,9% по сравнению с прошлым годом, достигнув 9,68 млн декалитров. Реализация водки выросла почти на 3% (до 5,97 млн дал), ликероводочных изделий – на 14% (до 1,59 млн дал), коньяка – на 2% (до 1,01 млн дал). Всего за январь-апрель продажи крепкого алкоголя прибавили 3,6%, сообщает «Коммерсант».

Основной причиной роста спроса участники рынка называют переориентацию потребителей на более дешевую водку на фоне заметного удорожания других категорий. С начала года минимальные розничные цены (МРЦ) на водку были повышены на 17% (до 409 руб. за бутылку 0,5 л), тогда как бренди подорожало на 28% (до 605 руб.), а коньяк и виски – на 16% (до 755 руб.). Покупатели также экономят, переключаясь с вина и пивных напитков на крепкий алкоголь: продажи тихого вина в январе-апреле сократились на 1,9%, а плодовой продукции – почти на 40%.

При этом производство крепкого алкоголя, напротив, снижается. Выпуск такой продукции (без учета пива и сидра) уменьшился на 7,2% – до 43,22 млн дал.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube