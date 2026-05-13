Война с Ираном может стоить США 1 триллион долларов

Пентагон заявляет, что стоимость войны с Ираном составляет 29 миллиардов долларов, что выше, чем 25 миллиардов долларов, озвученных Конгрессу две недели назад. Но, по мнению одного эксперта по военному бюджету, в конечном итоге конфликт обойдется американским налогоплательщикам как минимум в 1 триллион долларов, сообщает CNN.

Во вторник высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что новая сумма, потраченная на конфликт, включает в себя модернизацию, ремонт и замену оборудования, а также оперативные расходы.

Ранее CNN сообщало, что ранее указанная оценка в 25 миллиардов долларов была заниженной и не включала стоимость ремонта повреждений американских баз на Ближнем Востоке.

Линда Билмес, эксперт по государственной политике из Гарвардской школы Кеннеди, прогнозирует, что конфликт с Ираном обойдется американским налогоплательщикам как минимум в 1 триллион долларов.

В апреле в онлайн-публикации Билмес разделила затраты на краткосрочные и среднесрочные/долгосрочные:

• К краткосрочным расходам относятся боеприпасы (ракеты, бомбы, перехватчики), содержание 2-3 авианосных ударных групп, содержание личного состава и выплата боевых компенсаций, а также утраченная или уничтоженная техника, такая как истребители и беспилотники.

• Она отмечает, что стоимость замены часто превышает историческую стоимость запасов. Например, стоимость ракеты Tomahawk на складе может составлять 2 миллиона долларов, но замена такой ракеты сегодня обходится до 3,5 миллионов долларов.

• К среднесрочным и долгосрочным издержкам войны относятся ремонт объектов в течение следующих 4-5 лет, пополнение запасов высокотехнологичными системами вооружения, а также уход за ветеранами – 55 000 американских военнослужащих в регионе, которые могут подвергаться опасности.

Вдобавок ко всему, на мировую экономику оказывает влияние рост цен на энергоносители из-за продолжающегося конфликта. Министерство энергетики США теперь заявляет, что цены на нефть, вероятно, останутся выше 100 долларов за баррель в ближайшие недели, а некоторые аналитики предупреждают, что средняя цена на бензин на заправках в конечном итоге достигнет 5 долларов за галлон.

Вашингтон, Елена Васильева

