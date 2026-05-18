«Если позволит финансовая ситуация»: строительство трассы Джубга – Сочи отложили на один-два года

Старт строительства скоростной автотрассы Джубга – Сочи перенесен на 1-2 года. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, проектирование в этот период продолжится. Подготовка проектно-сметной документации на паузу не ставилась, уточнил он.

«По мере того, как подготовим проект планировки, мы разделили его на восемь этапов, посчитаем экономический и транспортный эффект от каждого этапа. В зависимости от наличия денег будем реализовывать те или иные этапы. Если позволит финансовая ситуация, реализуем все этапы», – приводит слова вице-премьера РИА «Новости».

Хуснуллин указал, что «мы не отказываемся от этого проекта, а просто несколько сдвигаем его вправо». При этом, уточнил он, строительство обхода Адлера – участка будущей трассы – будет продолжаться «несмотря ни на что». «Это восемь километров тоннеля – самая напряженная часть внутри Сочи по дороге на Красную Поляну и в аэропорт», – сказал вице-премьер. По его словам, проектная документация полностью готова, в Китае заказали необходимое оборудование, которое уже изготовлено и готовится к отгрузке.

О приостановке строительства трассы Джубга – Сочи из-за проблем с финансированием Хуснуллин заявлял еще в марте.

Новая скоростная трасса Джубга – Сочи должна сократить время в пути от трассы М-4 «Дон» до Сочи в четыре раза. Старая трасса А-147 не справляется с автомобильным потоком. Планируется, что новая дорога начнется от трассы М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа и протянется до аэропорта Сочи, где соединится с обходом Адлера. Трасса будет иметь четыре полосы – по две в каждую сторону. На ней можно будет ехать со скоростью до 100-110 км/ч, время в пути составит 1,5-2 часа.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

