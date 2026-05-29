Запасы нефти и бензина в США сокращаются на фоне затянувшейся войны с Ираном

Запасы сырой нефти, бензина и дизельного топлива в Соединенных Штатах быстро сокращаются по мере затягивания войны с Ираном.

Многомесячное закрытие Ормузского пролива вынудило энергетическую отрасль в значительной степени полагаться на нефть из нефтехранилищ, сообщает CNN.

Согласно федеральным данным, опубликованным в четверг, объем сырой нефти и нефтепродуктов в коммерческих и аварийных хранилищах на прошлой неделе сократился еще на 17,4 миллиона баррелей в преддверии выходных, посвященных Дню памяти.

Согласно данным Управления энергетической информации, запасы нефти находятся на самом низком сезонном уровне с мая 2003 года. «Так продолжаться вечно невозможно», – заявил Энди Липоу, президент компании Lipow Oil Associates.

Администрация Трампа продолжает активно истощать Стратегический нефтяной резерв (СПР). За прошедшую неделю объем нефти в СПР сократился еще на 9,1 миллиона баррелей, что лишь немного меньше рекордного падения, зафиксированного на предыдущей неделе. За последние два месяца объем резерва на случай ЧС уменьшился на 50 миллионов баррелей.

Запасы бензина продолжают резко сокращаться, снизившись на прошлой неделе до самого низкого уровня за май с 2014 года. Запасы дизельного топлива и других дистиллятов сейчас находятся на самом низком уровне с мая 2003 года.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube