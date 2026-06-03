На таможне назвали количество выявленных на границе подделок

За прошлый год на границе России выявили почти 8 млн единиц контрафактной продукции. Об этом сообщила заместитель главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Татьяна Меркушова.

В условиях действовавшего широкого перечня товаров параллельного импорта таможенными органами в 2025 году было выявлено 7 946 600 контрафактной продукции, рассказала замглавы ФТС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Это оказалось больше, чем было выявлено в 2021 году (7 178 648 единиц).

По словам Меркушовой, в первую очередь сотрудники таможни ориентированы на пресечение ввоза подделок. «Как потребитель, я считаю, что продукция, которая ввозится для массового рынка, должна быть безопасной», – отметила замглавы ФТС.

При этом ввоз оригинальной продукции в рамках параллельного импорта не является административным правонарушением или преступлением, подчеркнула Меркушова. Если декларируемый товар является объектом технического регулирования, то декларант обязан подтвердить соблюдение требований, установленных техрегламентами, путем представления документов и/или сведений, подтверждающих соблюдение мер технического регулирования.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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