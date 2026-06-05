Новак назвал четыре ускорителя роста российской экономики

Увеличение производительности труда, технологические изменения, переориентация торговых потоков и улучшение условий для бизнеса помогут ускорить рост российской экономики. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

По его словам, ключевой вопрос – рост производительности труда. «Это должно стать национальным драйвером. Все предприятия: от крупного бизнеса до малого, социальная сфера нуждаются в эффективности», – отметил Новак на Петербургском международном экономическом форуме.

Еще один важный фактор – технологические изменения. Создание цепочки высокой добавленной стоимости должно изменить экономику. Это касается судо- и станкостроения, фармацевтики и других отраслей, подчеркнул вице-премьер.

Кроме того, к драйверам экономического роста также относятся переориентация потоков внешней торговли и создание среды для ведения бизнеса. Что касается последнего, то Новак отметил улучшение условий регистраций предприятий, прогресс в ситуации с правом собственности и упрощение процедур банкротства.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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