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Мировые цены на нефть ускорили снижение

Мировые цены на нефть ускорили снижение на фоне позитивных ожиданий от мирных переговоров США и Ирана об урегулировании военного конфликта. На международных биржах котировки «черного золота» опустились еще на 3-4%.

В частности, к 16:54 мск стоимость североморской нефти марки Brent снижалась на 3,22% до $76,99 за баррель. Цены на «черное золото» в последний раз были ниже $77 2 марта, уточняет «Прайм».

В то же время котировки американской нефти WTI опускались на 4,05% – до $73,68 за баррель.

Лондон – Нью-Йорк, Анастасия Смирнова

© 2026, РИА «Новый День»

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