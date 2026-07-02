Кета и нерка оказались самыми подешевевшими видами рыбы в России в первом полугодии 2026 года. Цены на них упали до 450 рублей и 750 рублей за килограмм соответственно, пишет РИА «Новости». Данные сообщила ассоциация рыбопромышленников страны.

В первой половине лета рыба традиционно дорожает, так как вылов лососей начинается в мае, основной пик приходится на середину июля-середину августа, а полное завершение путины – на конец октября, пояснил президент ассоциации Герман Зверев. Примерно в сентябре цены фиксируются, а в январе начинают падать.

Стоимость рыбы также зависит от объема предложения, добавил собеседник агентства.

«К примеру, основные запасы горбуши были распроданы в конце прошлого-начале текущего года, поэтому резкого снижения цен во втором квартале не произошло», – объяснил Зверев.

Лососевая путина на Дальнем Востоке началась 20 мая. В этом году вылов может составить 227 тысяч тонн, что на треть ниже фактического вылова прошлого года. Прогнозируемый вылов нерки – 38 тысяч тонн, горбуши – 107 тысяч тонн, кеты – 71 тысяча тонн, кижуча – 11 тысяч тонн, напоминает «Российская газета».

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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