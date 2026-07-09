Уже в шести регионах России топливо теперь подают по четным и нечетным дням

Уже в шести регионах России топливо теперь продают по четным и нечетным дням исходя из номеров автомобилей.

Как сообщил сегодня глава Псковской области Михаил Ведерников, с 10 июля в четные даты топливо смогут купить владельцы автомобилей, номера которых начинаются с 0, 2, 4, 6 или 8. В нечетные дни – номера, начинающиеся с 1, 3, 5, 7 или 9.

С сегодняшнего дня такой же режим продажи топлива вводится в Нижегородской и Астраханской областях, а также в Мордовии. С 11 июля его введут в Липецкой области. Ранее режим начал действовать в Орловской области. Таким образом, регионов с четной-нечетной системой отпуска топлива в июле стало шесть, уточняет «Бизнес ФМ».

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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