Министр труда назвала катастрофой экономическую ситуацию в Германии

Катастрофической назвала министр труда ФРГ Бербель Бас экономическую ситуацию в стране. По ее словам, Германия утратила технологическое лидерство во многих сферах и теперь уступает ряду стран, включая Китай.

Как сообщила Бас в интервью телеканалу ZDF, крупные компании в автомобильной, химической и сталелитейной промышленности сокращают рабочие места из-за проблем с цепочками поставок, пошлин и высоких цен на энергоносители.

Министр добавила, что на состояние немецкой экономики продолжают негативно влиять мировые конфликты.

Ранее в бюджете Германии образовалась налоговая дыра из-за вызванного войной между США и Ираном кризиса, сообщает «Бизнес ФМ».

Берлин, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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