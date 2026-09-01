В ЦБ РФ сравнили российскую экономику с верблюдом

Российская экономика развивается в сложных условиях и может быть сравнима с верблюдом. Об этом заявил советник главы Центробанка РФ Кирилл Тремасов в рамках сессии на ВЭФ-2026.

«Российская экономика в последние годы, мы все это увидели своими глазами, для многих, наверное, это было сюрпризом, устойчивость, выживаемость в самых экстремальных условиях. Это, наверное, главная характеристика нашей экономики за последние годы. А животное, которое может жить в самых экстремальных условиях, у меня ассоциация… с верблюдом», – сказал Тремасов

Восточный экономический форум проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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