С 15 октября операторы, возможно, прекратят пропускать немаркированные звонки от банков

С 15 октября 2026 года банки могут лишиться возможности дозваниваться до абонентов сотовой связи, если их звонки не будут должным образом маркированы.

Министр цифрового развития Максут Шадаев обратился к главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной с просьбой воздействовать на финучреждения в вопросе заключения договоров с мобильными операторами на маркировку вызовов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо руководителя ведомства.

Как сообщает «Ъ», 15 октября операторы могут начать блокировать звонки от банков, которые не оформили такие соглашения. В своем письме глава Минцифры отмечает, что 16 сентября в ведомство поступило коллективное обращение операторов «большой четверки», в котором они предупреждают, что планируют блокировать вызовы крупнейших российских банков, так как они не заключили договоры на маркировку вызовов.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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